Кількість постраждалих через війну дітей зросла – ОГП

Від початку повномасштабної війни в Україні постраждали понад 1579 дітей, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. За даними відомства, станом на ранок 31 липня зросло число поранених неповнолітніх.

«За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 498 дітей (дані за останні дні не змінилися – ред.) загинули та понад 1081 отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що ці дані не є остаточними, наразі триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Збільшення кількості поранених дітей фіксують через те, що 30 липня внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області поранень зазнав 13-річний хлопчик.