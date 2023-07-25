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ОВА: через російський обстріл Костянтинівки загинула ще одна дитина

На місці російського обстрілу 24 липня загинув 10-річний хлопчик, ще одна дитина загинула сьогодні

Через російський обстріл касетними боєприпасами Костянтинівки загинула ще одна дитина, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Було дев’ять осіб поранених. Дві особи загинули. Але о 19:25 надійшло жахливе повідомлення про те, що дівчинка 2011 року народження сьогодні померла. Загинуло три людини, з них – дві дитини», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Ввечері 24 липня російські війська РСЗВ «Смерч» з касетними боєприпасами обстріляли Костянтинівку, а саме місце відпочинку біля місцевої водойми. На місці загинув 10-річний хлопчик, повідомлялося про семеро поранених, серед них – четверо дітей від 5 до 12 років. Зокрема, як повідомляли в Офісі генпрокурора, серед постраждалих було дві сестрички, одна з яких перебувала у тяжкому стані.

За даними Офісу генпрокурора, станом на ранок 25 липня 2023 року через російську агресію загинули 497 і поранені 1077 дітей.

Російські війська регулярно обстрілюють Донеччину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.

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