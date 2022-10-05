Прокурори фіксують нові дані про постраждалих через війну дітей

Через повномасштабне збройне вторгнення Росії постраждали понад 1205 дітей – загинули 418 неповнолітніх та понад 787 були поранені, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора 4 жовтня.

«3 жовтня внаслідок артобстрілу ворогом м. Куп’янськ Харківської області отримала травми 9-річна дівчинка», – розповіли у відомстві з посиланням на ювенальних прокурорів.

Повідомляється, що найбільше з початку повномасштабної війни постраждало дітей на Донеччині – 404.

Влада каже, що статистика дитячого травматизму і смертності не остаточна, бо тривають бойові дії і збір даних.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги.