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Через розв’язану РФ війну в Україні загинули 352 дитини – ОГП

Станом на ранок 15 липня понад тисяча дітей постраждали

Через обстріли російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 352 дитини, повідомляє Офіс генпрокурора. Станом на ранок 15 липня понад тисяча дітей постраждали.

«За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 352 дитини загинуло та понад 657 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – йдеться у повідомленні.

За даними ОГП, найбільше постраждало дітей у Донецькій – 352, Харківській – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій областях – 31.

Повідомляється, що 14 липня внаслідок ракетного обстрілу Вінниці загинули 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків. Ще четверо дітей зазнали поранень.


Також під час фіксації кримінальних правопорушень в Харківській області стало відомо про поранення 24 лютого малолітнього хлопчика внаслідок артилерійського обстрілу Чугуєва.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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