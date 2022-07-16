Ювенальні прокурори: 353 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України

Через обстріли російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 353 дитини, повідомляє Офіс генпрокурора. Станом на ранок 16 липня понад тисяча дітей постраждали.

«За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 353 дитини загинуло та понад 662 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – йдеться у повідомленні.

За даними ОГП, найбільше постраждало дітей у Донецькій – 353, Харківській – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій областях – 31.

«15 липня в місті Херсон військовослужбовцями РФ вбито матір та її малолітню доньку. Стало відомо ще про трьох дітей, які отримали 14 липня поранення внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру Вінниці. 15 липня під вогнем окупантів вкотре був Бахмутський район Донецької області. В с. Верхньокам’янське отримала поранення 14-річна дівчина, а в с. Свято-Покровське – 16-річна», – йдеться в повідомленні.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.