Ювенальні прокурори повідомили про зростання числа поранених через війну дітей

В Україні зросла кількість поранених дітей внаслідок російського повномасштабного вторгнення, повідомляє Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів.

«Більше ніж 1044 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 25 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 358. Зросла кількість поранених – понад 686», – йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 362.

Повідомляється, що 25 липня внаслідок обстрілу військами РФ Миколаївського району Миколаївської області зазнала поранень 8-річна дівчинка. Також стало відомо, що 18 липня внаслідок артобстрілу Гірника Донецької області травмовано 17-річного хлопця.

У відомстві кажуть: ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.