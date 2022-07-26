З початку російського вторгнення в Україні зазнали поранень понад 690 дітей – троє на Волині через вибух безпілотника РФ

В Україні зросла кількість поранених дітей внаслідок російського повномасштабного вторгнення, повідомляє Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів.

«Більше ніж 1048 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 26 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 358. Зросла кількість поранених – понад 690», – йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 363.

Повідомляється, що 25 липня внаслідок обстрілу армією РФ Красногорівки Донецької області зазнала поранення 5-річна дівчинка. Також того ж дня внаслідок вибуху російського безпілотника у Дубовому Ковельського району Волинської області пораані 16-річний хлопець та дівчатка 8 та 16 років.

У відомстві кажуть: ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.