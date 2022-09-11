В Україні зросла кількість поранених через війну дітей – ОГП

В Україні зросла кількість дітей, які зазнали поранень внаслідок повномасштабного збройного вторгнення РФ.

«Станом на ранок 11 вересня 2022 року більше ніж 1130 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 383 дитини загинули та понад 747 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 390, Харківській – 209, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.

Так, 10 вересня внаслідок обстрілу села Соловйово Ясинуватського району Донецької області поранено 10-річного хлопчика.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.