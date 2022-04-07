Кількість поранених через війну дітей в Україні збільшилася – ОГП

Станом на ранок 7 квітня через війну РФ кількість поранених дітей в Україні зросла до понад 297-ми, повідомляє Офіс генпрокурора. Офіційне число дітей-жертв не змінилося – 167, загалом понад 464 дитини постраждали через збройну агресію РФ, вказує відомство.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. За отриманими даними, найбільше постраждало дітей у Київській – 86, Донецькій – 81, Харківській – 73, Чернігівській – 50, Миколаївський – 39, Луганській – 32, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях», – йдеться в повідомленні.

На сьогодні внаслідок бомбардувань та обстрілів в Україні пошкоджено 928 закладів освіти, 84 з них зруйновано повністю.