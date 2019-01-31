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31 Січень 2019, Київ 21:28
Новини | Суспільство

Діти заявляли в поліцію про домашнє насильство понад 1,2 тисяч разів за минулий рік – Фацевич

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Протягом 2018 року до поліції надійшло 1285 заяв і повідомлень про вчинення домашнього насильства, які подали самі діти, повідомив керівник української партульної поліції Олександр Фацевич 31 січня.

А загалом, як повідомляє Нацполіція на своєму сайті, за рік було скоєно 4,3 тисячі злочинів щодо дітей, від яких постраждали 4,7 тисяч дітей, при цьому 1,5 тисяч – від тяжких та особливо тяжких злочинів.

Поліція порівняла ситуацію щодо злочинів проти дітей за два роки
Поліція порівняла ситуацію щодо злочинів проти дітей за два роки

Водночас, правоохоронці фіксують зниження кількості злочинів учинених стосовно дітей, оскільки у 2017 році таких злочинів було зафіксовано 4,6 тисяч, мовиться у повідомленні.

Відтак Олександр Фацевич наголосив на необхідності оперативного реагування поліції на негативні виклики в дитячому середовищі, а також розшук дітей, які залишили місце проживання або навчання.

Як раніше повідомлялося, у 2019 році в Україні почнуть працювати 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильство, персонал вже відібраний.

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