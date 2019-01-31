Діти заявляли в поліцію про домашнє насильство понад 1,2 тисяч разів за минулий рік – Фацевич

Протягом 2018 року до поліції надійшло 1285 заяв і повідомлень про вчинення домашнього насильства, які подали самі діти, повідомив керівник української партульної поліції Олександр Фацевич 31 січня.

А загалом, як повідомляє Нацполіція на своєму сайті, за рік було скоєно 4,3 тисячі злочинів щодо дітей, від яких постраждали 4,7 тисяч дітей, при цьому 1,5 тисяч – від тяжких та особливо тяжких злочинів.

Водночас, правоохоронці фіксують зниження кількості злочинів учинених стосовно дітей, оскільки у 2017 році таких злочинів було зафіксовано 4,6 тисяч, мовиться у повідомленні.

Відтак Олександр Фацевич наголосив на необхідності оперативного реагування поліції на негативні виклики в дитячому середовищі, а також розшук дітей, які залишили місце проживання або навчання.

Як раніше повідомлялося, у 2019 році в Україні почнуть працювати 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильство, персонал вже відібраний.