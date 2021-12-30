Водійське посвідчення, техпаспорт та студентський квиток у «Дії» відтепер на рівні з паперовими – Мінцифри

Електронні водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) та студентський квиток у застосунку «Дія» відтепер приймаються на рівні з паперовими. Як повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, напередодні уряд схвалив відповідні постанови.

Постанови набирають чинності з моменту публікації.

«‎Водійські права, техпаспорт та студентський у «Дії» тепер приймаються на рівні з паперовими. Ми зробили перший великий крок до запровадження електронних документів в Україні в серпні, коли запустили цифрові паспорти. Тепер завдяки ухваленому закону про режим paperless в Україні з’явилося поняття електронних документів. І це дозволяє нам набагато швидше оцифровувати документи. Поступово усі важливі для українців документи будуть доступні в «Дії»‎, – сказав Федоров.

За даними Мінцифри, із 2019 року ці документи були дійсні лише в межах експериментальних проєктів. За цей час сформували 751 тисячу е-студентських, а також 4,4 млн посвідчень водія та 4,2 млн свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.