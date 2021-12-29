У посвідчення водія в Україні вводяться нові норми – МВС

Міністерство внутрішніх справ повідомило про введення нових європейських норм у посвідчення водія в Україні.

«Відтепер у ньому є відмітка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач. Вона зазначається у графі 12 документа у вигляді коду «78». За її наявності водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за відсутності – з будь-якою. Зміни не торкнуться тих водіїв, яким посвідчення були видані раніше», – повідомили в МВС.

Як пояснив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, такі нововведення – крок до приведення бланку національного посвідчення водія у відповідність до міжнародних стандартів.

«З наступного року ми активно працюватимемо над системним покращенням процесу отримання посвідчення водія. Нова автошкола базуватиметься на принципах справедливості, прозорості, вимогливості й відповідальності», – заявив Драп’ятий.

Ниніншні зміни у посвідчення водія регламентовані урядовою постановою.

Раніше вже змінився дизайн бланку посвідчення – з минулого року він має темно-рожевий колір, схожий на колір європейського документа, стилізоване зображення Державного прапора України для ідентифікації країни. У посвідчення імплантований електронний носій, зазначається термін його дії, а також група крові та резус-фактор водія.