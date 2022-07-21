Дублікати свідоцтв та витяги з РАЦСів можна замовити у «Дії» – Мін’юст

Повторну видачу свідоцтв та отримання витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян тепер можна замовити на порталі «Дія», повідомив заступник міністра юстиції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов.

У Мін’юсті пояснюють: щоб отримати ці документи, достатньо звернутися до відділу РАЦС, до якого було подано заяву, або ж замовити доставку поштою.

«Через війну чимало українців втратили свої документи, або вони були пошкоджені. Нині ж ми спрощуємо процедуру отримання дублікатів свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану та витягів з реєстру, цифровізуємо цей процес, аби кожен громадянин, який цього потребує, отримав необхідні документи за мінімального фізичного відвідування відділу ДРАЦС», – сказав Орлов.

Для повторної видачі доступні такі свідоцтва:

про народження;

про смерть;

про зміну імені;

про шлюб;

про розірвання шлюбу.

Також на порталі «Дія» можна замовити такі витяги з РАЦСів:

про реєстрацію народження;

смерті;

зміни імені;

шлюбу;

розірвання шлюбу.

«Повторно замовити свідоцтво чи витяг з Реєстру можна не лише стосовно себе, але й стосовно найближчих родичів. Для цього потрібно додати скан-копії документів, що підтверджують родинні стосунки», – йдеться в повідомленні.

Алгоритм дій детальніше можна проглянути ТУТ.

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