У Києві відкрили першу меморіальну дошку Дмитру Донцову

У Києві відкрили першу меморіальну дошку керівнику Українського державного телеграфного агентства Дмитру Донцову, повідомив Український Інститут національної пам’яті.

Її встановили на фасаді будинку інформаційного агентства «Укрінформ», яке є наступником телеграфного агентства.

«Без постаті Дмитра Донцова неможливо уявити українське ХХ століття. Його ідеї витворили в суспільній свідомості образ героя нового типу – безкомпромісного і шляхетного. Ці ідеї одних надихали на боротьбу, інших – лякали. Попри те і сьогодні постать Дмитра Донцова, його творча спадщина є актуальною», – сказав на відкритті заступник голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак.

За його словами, настанови Донцова, його критерії «провідної верстви» – еліти, розуміння державного і суспільного обов’язку, інтересів держави «мали б посісти важливе місце і у сьогоднішній суспільній думці».

Автором пам’ятної дошки є український скульптор Володимир Цісарик. Пам’ятну таблицю виготовили за меценатської допомоги Святоіванівського гетьманського мазепинського полку.

Дмитро Донцов (1883–1973) – український літературний критик, публіцист, філософ, політичний діяч, один із перших керівників Союзу визволення України (СВУ), заснованого 4 серпня 1914 року, голова Української телеграфної агенції у травні-листопаді 1918 року, головний ідеолог українського інтегрального націоналізму