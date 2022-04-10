Аеропорт Дніпра знищений повністю, поранені 6 рятувальників – ДСНС

Через ракетні удари російських військ у Дніпрі повністю знищено міжнародний аеропорт. Про це 10 квітня на брифінгу повідомила фахівчиня зі звʼязків із громадськістю управління ДСНС в області Дарина Цуркань.

За її словами, перший удар був уранці о 10-й, другий – пізніше, коли там гасили пожежу, близько 12-ї години. Поранені шість співробітників рятувальної служби. Один співробітник у вкрай тяжкому стані.

«Як і обіцяв, уточнюю по останніх «прильотах». У нас шестеро поранених рятувальників. Вони у лікарнях. Одна дівчина тяжка, її зараз оперують. Підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки», – вказав у своєму телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Російські військові вперше атакували аеропорт у Дніпрі в ніч з 14 на 15 березня.