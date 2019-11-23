Активісти з Дніпра, на яких скоїли напад, повідомили, з чим пов’язують інцидент

Активісти з Дніпра, на яких скоїли напад невідомі у балаклавах, повідомили Радіо Свобода, з чим вони пов’язують цей інцидент.

Як сказав голова об’єднання «Спільнота активної молоді САМ» Владислав Мельничук, активісти вважають, що напад увечері 22 листопада пов’язаний із їхньою громадською діяльністю, але не знають напевно, з яким саме її аспектом.

За його словами, того дня близько 10-ї вечора до публічного простору «Січеславської Просвіти» в центрі міста, де перебувало кілька людей, зокрема він сам і Вірослав Цюп’як, увірвалися п’ятеро молодиків у масках. Вони розмовляли російською і вимагали від Владислава Мельничука «вийти» з ними.

«Напередодні ми проводили захід «Майдан: усна історія». А того вечора сиділи, проговорювали нюанси щодо цього заходу. Раптом увірвались ці люди в масках. Сказати, хто це, не можу, але мені здається, що я їх десь бачив. Вони почали мене бити, а Вірослав почав мене прикривати, намагався їх заспокоїти. Вони нас побили і втекли. Є свідки цього. Нас було четверо, і ще одна людина бачила їх, коли виходила з будівлі. У приміщенні було багато обладнання, лежали гаманці, телефони – нічого цього їх не цікавило. Ми пов’язуємо інцидент із нашою громадською роботою, громадською позицією. Але з якою саме, ми не знаємо – просвітницькою, антикорупційною чи з тим, що представники нашої команди є представниками руху «Відсіч» чи «Руху опору капітуляції». Мене били, поки я не впав і мені не стало зле. Били системно в обличчя», – розповів Мельничук.

Обоє активістів подали заяви до поліції. Як сказав Мельничук, обидва вже зафіксували тілесні ушкодження в лікарні: у нього це гематоми на обличчі й ушкоджена щелепа, у Цюп’яка – гематоми на обличчі й голові.

Раніше 23 листопада поліція Дніпропетровської області повідомляла, що відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на 23-річного активіста в Дніпрі, що стався 22 листопада о 22-й годині, і здійснює слідчо-розшукові заходи для встановлення і затримання зловмисників. За попереднім діагнозом лікарів, чоловік зазнав легких тілесних ушкоджень, мовиться в повідомленні, в якому згадано лише про одного потерпілого.