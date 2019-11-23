Поліція розслідує напад на активіста Мельничука в Дніпрі

Поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на 23-річного активіста в Дніпрі увечері напередодні. Про це правоохоронці повідомили вдень 23 листопада.

За повідомленням, справу наразі кваліфікують як хуліганство.

«Інформація про побиття місцевого жителя надійшла на лінію «102» 22 листопада о 22:00. За словами 23-річного заявника, щойно невідомі чоловіки напали на нього у приміщенні по вулиці Володимира Мономаха міста Дніпро. У подальшому він звернувся до лікарні. За попереднім діагнозом лікарів, чоловік отримав легкі тілесні ушкодження», – йдеться в заяві.

Зараз поліція працює над встановленням особи та затриманням причетних до нападу.

Увечері 22 листопада дніпровський активіст Владислав Мельничук повідомив, що п’ятеро невідомих чоловіків увірвалися до приміщення організації «Просвіта» в Дніпрі та напали на нього і його колегу Вірослава Цюп’яка.

«Побиття було в приміщенні громадської організації при свідках. Зараз пишемо заяву в поліцію та їдемо до лікарні. Є травми черепу, щелепи та носу», – повідомив він.

Читайте також: У Дніпрі вшанували пам’ять дисидента Василя Макуха, який спалив себе на Хрещатику​

Владислав Мельничук – громадський діяч Дніпра, керівник громадського об’єднання «Спільнота активної молоді SAM», виступав зокрема на підтримку нового мовного закону.

Мельничук був також координатором акції пам’яті активістки Катерини Гандзюк 4 листопада в Дніпрі. На цьому заході він вказав на відсутність покарання для замовників нападу на Гандзюк і сказав, що «кожен активіст пам’ятає і розуміє, що він може стати наступним».