У Дніпрі вшанували пам’ять дисидента Василя Макуха, який спалив себе на Хрещатику

У Дніпрі вшанували пам’ять Василя Макуха – українського дисидента, який на знак протесту проти русифікаторської політики в СРСР і введення радянських військ до Чехословаччини, вчинив акт самоспалення. Цього дня минає 92 роки з дня його народження.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, члени обласного товариства політв’язнів і репресованих, громадські активісти, дослідники зібрались на Клочківському цвинтарі, на могилі Василя Макуха. Там же похована його дружина Лідія, також політрепресована, яка померла сім років тому, та їхній син Володимир, якого не стало нинішнього року.

За словами керівника обласного товариства політв’язнів та репресованих Івана Дремлюги, Василь Макух був першим українцем, який спалив себе, протестуючи проти радянської влади. Цей вчинок він здійснив 1968-го року, в умовах тотального стеження КДБ.

«Для нас, українців, це велика честь, що у нас є такі люди. Наша нація народжувала світочів, які крізь темряву неволі доносили потяг до свободи», – зазначив Іван Дремлюга.

«Ми повинні клопотати про присвоєння Василеві Макуху звання Героя України. З 2009 року ми домагались, щоб його могилу взяли на державний облік», – сказав дослідник біографії Макуха Михайло Рябцев.

У вшануванні пам’яті Василя Макуха, зокрема, взяла участь дочка дніпровського дисидента Миколи Бериславського. Вона розповіла, що її батько також намагався вчинити акт самоспалення, однак спроба була невдалою.

«Він хотів повторити цей шлях, але КДБ спрацювало швидко, його схопили. Це було 10 лютого 1969 року. Мотиви були схожі – відстоювання прав української мови. Потім він був засуджений, відбував покарання в Мордовії», – розказала Радіо Свобода Людмила Шаповал, дочка дисидента Бериславського.

Учасники поклали квіти до могили Василя Макуха, заспівали патріотичних пісень. Священник ПЦУ відслужив панахиду.