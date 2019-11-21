Дніпро: суд визнав незаконними пункти наказу мерії, через який звільнили 2 тисячі людей

Освітяни Дніпра оскаржили пункти наказу профільного департаменту мерії про «оптимізацію» штату навчальних закладів в місті. Відповідне рішення в четвер ухвалив Дніпропетровський окружний адміністративний суд.

Судовий процес тривав близько двох років.

Як повідомив Радіо Свобода адвокат позивача – Новокайдацької районної профспілки освітян – Олексій Погрібняк, суд скасував три пункти наказу, зокрема, ті, що стосувались звільнення людей і скорочення вакантних посад у комунальних закладах освіти та культури.

«Це не значить, що звільнені працівники автоматично повернуться на роботу. Але тепер, коли суд визнав ці пункти незаконними, керівники цих закладів мають скасувати внутрішні накази про скорочення. Загалом ми вважаємо сьогоднішнє рішення частковою перемогою профспілок, з огляду на те, що на самому початку, коли був поданий позов, його взагалі не хотіли розглядати в суді. І цього разу ми побоювались, що буде відмова», – сказав адвокат Олексій Погрібняк.

У департаменті гуманітарної політики поки рішення суду не коментують, посилаючись на те, що його мотиваційна частина поки не оприлюднена.

Сторони процесу також поки не заявляли про наміри оскарження рішення суду.

У лютому 2018 року департамент гуманітарної політики мерії видав наказ щодо оптимізації штатів закладів освіти й культури. За даними профспілок, він дав можливість скоротити 2 тисячі працівників 22 професій, як технічних (серед інших – пралі, охоронці, працівники котелень), так і педагогічних.

16 серпня 2018 року в Дніпропетровському окружному адмінсуді розпочався судовий процес щодо масових скорочень персоналу навчальних закладів. Біля Дніпровської мерії відбулось кілька акцій протесту вчителів, учнів та батьків проти «наказу №29» щодо оптимізації в освіті.