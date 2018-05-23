У Дніпрі освітяни пікетують міську адміністрацію через «оптимізацію» навчальних закладів (фото)

Біля будівлі Дніпровської міської ради, де розпочалась сесія міськради, зараз відбувається акція протесту проти «оптимізації» закладів освіти в місті. У ній беруть участь кілька сотень учителів, учнів та їхніх батьків.

У руках вони тримають плакати з написами «Скільки чиновників мерії скоротили за 2018 рік?», «За наших дітей будемо боротись до кінця!», «Дніпро – найдорожче місто для навчання дітей?», «Культура – предмет розкоші?».

За словами учасників акції протесту, департамент гуманітарної політики мерії видав наказ «Про оптимізацію штатних розкладів установ і підприємств, підпорядкованих департаменту». Під цей наказ підпадають дитячі садки, школи, музичні та художні школи, Палаци культури і творчості, спортивні школи, навчально-виховні комбінати тощо.

За текстом, наказ затверджений задля «раціонального і ефективного використання бюджетних коштів, а також створення відповідних умов пожежної та техногенної безпеки» і передбачає, зокрема, скорочення технічного персоналу закладів.

Окрім того, особливе обурення мітингувальників викликає рішення виконкому міськради щодо «оптимізації шкіл естетичного виховання», де йдеться про суттєве підвищення оплати за навчання. За словами батьків, платити по 1-2 тисячі гривень на місяць за навчання дитини музиці чи живопису зможе далеко не кожна родина, тож усі понад 20 закладів опиняться на межі закриття.

Мітинг супроводжується виступами вихованців шкіл естетичного виховання – лауреатів престижних конкурсів і володарів премій. Дехто з дітей прийшов з плакатом: «Допоможіть зібрати кошти на навчання в музичній школі!». Учасники також вимагають пояснень від профільного заступника мера та керівників усіх фракцій міськради.

Начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов, який вийшов до мітингувальників, заявив, що на рішення виконкому щодо оптимізації шкіл естетичного виховання мер наклав «вето», на сесії міськради у середу це питання не розглядатимуть.

Водночас, у прес-службі міськради поінформували, що реформування в освіті відбудеться лише після громадських слухань за участі директорів шкіл і батьків. У мерії також повідомили про винесення догани директору гуманітарного департаменту міськради Ксенії Сушко «за відсутність комунікації з територіальною громадою».