МОН: визначили переможців конкурсу «Учитель року-2018»

В Україні визначили переможців конкурсу «Учитель року-2018».

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, до фіналу конкурсу потрапили 100 вчителів, змагання проходили у чотирьох номінаціях.

Фахове журі конкурсу перевіряло учасників у кількох випробуваннях: «Методичний практикум», «Практична робота», «Тестування з фахової майстерності», «Урок» і «Навчальний проект».

Переможцями конкурсу стали:

номінація «Українська мова і література»– Ольга Кецмур (учитель Калуського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10-ліцей»);

номінація «Німецька мова» – Михайло Яковчук (учитель КЗ «Луцька гімназія №18 Луцької міської ради Волинської області»);

номінація «Фізика» –Віктор Никитюк (учитель опорного навчального закладу «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»);

номінація «Фізична культура» – Дмитро Лазебний-Чоловський (учитель спеціалізованої школи № 216 Києва).

Читайте також: Вчитель на чверть мільйона гривень: учні теж пропонують кандидатів

17 квітня в Україні розпочали прийом заявок для участі у національній премії для вчителів «Global Teacher Prize Ukraine». Мета премії – визначити найкращих вчителів, які впливають своїми соціальними проектами на життя дітей. Номінувати вчителя можуть як учні, батьки дітей, колектив освітнього закладу, так і самі вчителі.

Global Teacher Prize – «Нобелівська премія» для вчителів, започаткована арабським мільярдером Санні Варкі у 2014 році. Нагорода вручається за видатний внесок у професію вчителя та становить 1 000 000 доларів.