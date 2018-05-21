МОН розробило нову модель оцінювання в перших класах

У Міністерстві освіти і науки розробили нову модель оцінювання в перших класах і надіслали її в школи, що пілотують новий Стандарт початкової освіти.

Як повідомляє прес-служба МОН, ця модель ґрунтується на формувальному оцінюванні, що дозволяє оцінити насамперед процес навчання, а не результат (тобто кількість помилок), а також поступ кожного учня. Зокрема, за запропонованим зразком свідоцтва досягнень учителі оцінюватимуть, як активно дитина працювала на уроці, чи була допитливою, чи добре співпрацювала з іншими.

У міністерстві додають, що документ уже надіслали для апробування в школи, які пілотують новий стандарт початкової освіти – після оцінювання в цих класах і зворотного звязку від учителів внесуть корективи і нададуть нову форму оцінювання всім першим класам для 2018/2019 навчального року.

«Цим ми наближаємось до того, як має виглядати оцінювання у початковій школі. Завдання такого оцінювання – розкрити потенціал кожної дитини, підтримати її і надихнути навчатися далі. Ми також виставили зразок свідоцтва на сайті МОН, щоб отримати зворотний зв’язок, доопрацювати документ, розширити методичні рекомендації і дати всім українським школам до 1 вересня, щоб оцінювання в новій українській школі справді відбувалося по-новому», – розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Міністр додала, що в новій українській школі хочуть відмовитися від слова «табель».

«Бо значення слова табель – це відомість або список. А школа має надавати учневі і батькам розгорнуту характеристику про досягнення дитини, так як наведено в зразку свідоцтва для 1-го класу», – сказала міністр.

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Як повідомляла міністр освіти Лілія Гриневич в коментарі Радіо Свобода, влаштувати першокласника в школу не за місцем проживання в цьому році можна буде лише у разі наявності в школі вільних місць, на такі місця в школах можуть почати приймати за жеребкуванням.