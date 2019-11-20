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20 листопада 2019, Київ 16:25
Новини | Суспільство

Мерія Дніпра відмовилася демонтувати пам’ятну дошку більшовикам в центрі міста – активісти

Пам’ятний знак на фасаді готелю «Асторія» на центральному проспекті Дмитра Яворницького

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Мерія Дніпра відмовилась демонтувати пам’ятну дошку більшовикам в центрі міста. Про це йдеться у відповіді активістам на запит до міської влади, повідомив Радіо Свобода керівник громадської організації «Світанок» Вадим Поздняков.

Мова йде про пам’ятний знак на фасаді готелю «Асторія» на центральному проспекті Дмитра Яворницького, який включає барельєф красноармійця в будьонівці та напис «В 1918 году в этом здании работал Екатеринославский комитет большевиков и губернский ревком, здесь же проходила запись добровольцев в Красную армию».

Вадим Поздняков вважає, що цей об’єкт відверто пропагує комуністичну ідеологію й підлягає декомунізації.

Однак із мерії Дніпра активістам відповіли, що його демонтаж призведе до руйнування «прилеглої частини опорядження фасаду та погіршення поверхні опорної стіни пам’ятки архітектури». В мерії нагадали, що готель «Асторія» є пам’яткою місцевого значення, відтак усі роботи мають відбуватись тільки за письмового дозволу органу виконавчої влади. У відповіді також сказано, що сам барельєф «не несе пропаганди», а лише «відображає одну з віх історії міста».

/**/ /**/ Із 2015 року в Україні діє законодавство про декомунізацію
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Активісти мають намір звертатись до експертів, а потім, у разі потреби, – й до правоохоронців та суду.

«Загалом, окрім цього об'єкту, є ще декілька, щодо яких ми отримали негативну відповідь. Будемо звертатись до Інституту національної пам’яті для початку, якщо не допоможе, то до поліції. Далі – суд», – зазначив Поздняков.

Радіо Свобода підготувало свій інформаційний запит до мерії Дніпра щодо цього об’єкта.

Водночас в Українському інституті національної пам’яті Радіо Свобода повідомили, що він підпадає під дію законів про декомунізацію.

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