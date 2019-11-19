У Дніпрі внаслідок вибуху гранати загинула людина

У Дніпрі внаслідок вибуху гранати загинув чоловік. Про це повідомляє місцева поліція.

«Наразі встановлено, що 19 листопада близько 6-ї ранку у дворі будинку по вул. Гладкова м. Дніпра стався вибух невідомого предмета, попередньо, гранати. В результаті чоловік 1975 року народження отримав тілесні ушкодження, від яких загинув», – мовиться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за статтями статтями 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 115 з позначкою самогубство.

У поліції зазначили, що розглядають всі версії подій та встановлюють причини вибуху.