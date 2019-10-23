Вибух у Києві: основною версією залишається необережне поводження з гранатою

Основною версією вибуху на Пушкінській вулиці у Києві залишається необережне поводження з гранатою. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, загиблі були знайомі між собою.

«Вони спілкувались біля офісу на вулиці Пушкінській, де пролунав вибух. Є свідки, а також записи з камер відеоспостереження, які підтверджують, що до них ніхто не підходив і в них ні з ким конфліктів не було», – розповіли у поліції.

Крищенко зазначив, що після огляду місця події та офісного приміщення правоохоронці виявили залишки алкогольних напоїв. «Також за місцем мешкання одного із загиблих під час обшуку ми виявили та вилучили запал від бойової гранати», – додав Крищенко.

Вибух у центрі Києва на вулиці Пушкінській стався близько 23:00. Внаслідок цього дві людини загинули, одна – поранена. Поліція відкрила провадження за статтею «навмисне вбивство».