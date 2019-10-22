Поліція: один із загиблих у вибуху в Києві служив на Донбасі, інший – охоронець офісу

Один із загиблих внаслідок вибуху в центрі Києва, 1966 року народження, проходив службу на Донбасі (з 2014 року), інший – охоронець офісної будівлі, біля якої стався вибух, 1977 року народження, повідомив заступник начальника ГУМВС міста Києва Герман Приступа.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Приступа також підтвердив, що вибухнула граната.

Постраждала дівчина, за словами поліцейського, має легкі тілесні ушкодження, вона була за 30 метрів від місця вибуху, і її життю зараз нічого не загрожує.

«Опитуємо свідків, конфлікту ніхто не бачив… Відкрили провадження за статтею «навмисне вбивство». Бачимо по відео, яке є в нас у розпорядженні, що вони розмовляли», – сказав Приступа.

Інших подробиць він не навів.

Вибух у центрі Києва на вулиці Пушкінській стався близько 23:00. Внаслідок цього дві людини загинули, одна – поранена.