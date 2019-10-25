На ринку в Києві вибухнула граната – поліція

На ринку в Деснянському районі вночі проти 25 жовтня стався вибух, повідомляє поліція Києва.

За даними камер відеоспостереження та свідченнями очевидців правоохоронці дійшли висновку, щоблизько 1 години ночі невідомий, який проходив повз торгівельні кіоски ринку на вулиці Теодора Драйзера, кинув предмет, який одразу вибухнув, і втік.

«Потерпілих серед громадян немає, проте пошкоджено фасади трьох магазинів. Оглянувши місце події, правоохоронці вилучили залишки вибухівки, які відправили на експертне дослідження. За попередньою інформацією, це – фрагменти гранати «Ф-1», – повідомляє поліція.

На місці працювали слідчо-оперативні Головного та районного управлінь поліції, спеціалісти вибухо-технічної служби, кінологи. Слідчі Деснянського управління поліції відкрили кримінальне провадження за статтями про умисне пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю і вибуховими речовинами.

Особу причетного до вибуху наразі встановлюють.