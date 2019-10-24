У поліції повідомили деталі про підозрювану у викраденні немовляти на Київщині

Підозрювана у викраденні 3-місячного немовляти у Коцюбинському на Київщині є 26-річною уродженкою Бердичева, повідомила поліція Київської області ввечері 23 жовтня.

«Уродженка Бердичева з освітою вихователя отримала контузію в зоні АТО. Жінка була вагітна від співмешканця, однак у неї сталося раптове переривання вагітності. Про це своєму коханому вона не повідомляла і продовжувала імітувати майбутнє материнство. Три місяці жінка мешкала у хостелі, а потім заявила близьким, що перебуває в пологовому будинку», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, у цей час вона долучилася до волонтерських спільнот, які пропонують допомогу молодим батькам і під цим приводом познайомилася з потерпілою матір’ю.

«Коли жінки зустрілися, мати не вбачаючи небезпеки, дала потримати сина новоспеченій знайомій, яка і здійснила викрадення. На щастя, із дитиною все добре: хлопчика повернули матері», – заявляють у поліції.

Підозрювана у викраденні затримана у справі про «незаконне позбавлення волі або викрадення людини», їй мають обрати запобіжний захід.

Інцидент стався 23 жовтня. Поліція оголошувала план-перехоплення.