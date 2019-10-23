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23 Жовтень 2019, Київ 17:34
Новини | Події

Поліція знайшла немовля, яке викрали на Київщині

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини)

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Поліція знайшла немовля, яке викрали в Коцюбинському на Київщині. За даними правоохоронців, дитина неушкоджена, проте її мають оглянути медики.

«На Київщині було введено план-перехоплення, орієнтування на легковик передали патрулям Києва та області. Невдовзі автівку знайшли, водій дав покази слідчим. Пізніше особу викрадачки встановили та затримали у Софійській Борщагівці в ході оперативно-розшукових дій», – повідомила поліція Київської області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

23 жовтня в Коцюбинському невідома жінка викрала 3-місячне немовля в матері і повезла на авто в невідомому напрямку. Згодом поліція знайшла машину.

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