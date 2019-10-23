Поліція знайшла авто, на якому викрали немовля на Київщині

Поліція Київської області повідомляє, що знайшла легковик, на якому викрали дитину в Коцюбинському на Київщині.

«О 15:20 дано відбій по поліцейському плану-перехоплення. Авто по орієнтуванню зупинила патрульна поліція Києва. Нині водій дає покази слідчим. Кримінальна поліція Київської області проводить невідкладні пошукові заходи для встановлення місця перебування викрадачки і малюка», – йдеться в повідомленні.

Раніше в поліції повідомили, що 23 жовтня в Коцюбинському невідома жінка викрала 3-місячне немовля в матері і повезла на авто в невідомому напрямку.

На Київщині і в Києві ввели план-перехоплення.

Два роки тому, також у жовтні, в Оболонському районі Києва з дитячого садка викрали півторамісячне немовля. Це сталося, коли батько викраденої дівчинки пішов забирати старшу дочку. В результаті активних пошуків поліції і волонтерів дитину знайшли здоровою і неушкодженою наступного дня. Через викрадення було затримано 20-річну жінку, якій в червні минулого року присудили два роки обмеження волі.