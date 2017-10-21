Поліція шукає жінку за підозрою у викраденні неповляти на Оболоні

У поліції підтверджують, що до викрадення дитини у Києві причетна жінка.

«Оперативники встановили, що зловмисниця стежила за чоловіком із коляскою: камери відеонагляду зафіксували її за маршрутом руху батька з дитиною», – зазначаюьть у київській поліції.

За їхньою інформацією поліції, батько викраденої дитини впізнав жінку і заявив, що бачив її дорогою до дитсадка.

«Прикмети жінки: на вигляд до 30-ти років, темне волосся, середньої статури. Одягнена у сині штани, чорні кросівки із рожевими вставками, чорну куртку із капюшоном. Також мала при собі невеликий чорний рюкзак із блакитними вставками», – зазначили у поліції.

Раніше у соцмережах опублікували відео викрадення 1,5-місячного немовляти біля дитячого садка у Києві. Відео оприлюднила користувачка Facebook Олена Степановна.

На першому відео видно, як батько з візком приїхав до дитячого садка, на другому – як дитину несе жінка з дредами. Спершу вона йде, а потім починає бігти.

20 жовтня поліція повідомила, що в Оболонському районні Київ виклали немовля. За повідомленням поліції, це сталося, коли батько викраденої дівчинки пішов до дитсадка забирати старшу дочку. Тоді поліція повідомляла, що викрадач – чоловік.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.