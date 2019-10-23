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23 Жовтень 2019, Київ 14:29
Новини | Події

На Київщині викрали 3-місячне немовля, поліція ввела план-перехоплення

Жінка, яку розшукують із чужим немовлям, має чорне волосся, була в окулярах, одягнена у жилетку синього кольору і джинси

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У селищі Коцюбинське Київської області невідома жінка викрала хлопчика в матері та повезла на авто в невідомому напрямку, повідомила поліція.

«Одинока мати напередодні познайомилася із, нібито, волонтерами, які запропонували обміняти дитячі речі. Не вбачаючи небезпеки, жінка дала потримати дитину зловмисниці, яка раптово схопила хлопчика і втекла на легковику срібного кольору», – йдеться в повідомленні поліції Київщини.

Правоохоронці вказують, що ввели в області план-перехоплення.

Повідомляється, що жінка, яку розшукують із чужим немовлям, має чорне волосся, була в окулярах, одягнена у жилетку синього кольору і джинси.

Про будь-яку інформацію стосовно ситуації громадян просять повідомляти в поліцію.

Два роки тому, також у жовтні, в Оболонському районі Києва з дитячого садка викрали півторамісячне немовля. Це сталося, коли батько викраденої дівчинки пішов забирати старшу дочку. В результаті активних пошуків поліції і волонтерів дитину знайшли здоровою і неушкодженою наступного дня. Через викрадення було затримано 20-річну жінку, якій в червні минулого року присудили два роки обмеження волі.

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