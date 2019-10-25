Запоріжжя: поліція затримала чоловіка, який напав на ромську активістку

У Запоріжжі поліція затримала чоловіка, який напав і поранив ножем голову Запорізького ромського центру «Лачо Дром» Анжеліку Бєлову. Про це пізно ввечері 24 жовтня повідомив керівник Запорізької місцевої прокуратури № 2 Роман Мазурик.

«Наразі особу знайшли та затримали, завтра буде пред’явлено підозру та подано клопотання про обрання міри запобіжного заходу. За санкцією статті 115 (замах на вбивство) КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років», – мовиться у повідомленні.

За даними правоохоронців, нападник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів проти життя та здоров’я людей.

24 жовтня у Запоріжжі невідомий здійснив напад на голову Запорізького ромського центру «Лачо Дром» Анжеліку Бєлову у під’їзді будинку, де вона мешкає, повідомив Радіо Свобода голова «Асоціації національних меншин Запорізької області» Науфаль Хамдан. Нападник наніс активістці ножові поранення у груди та втік з місця події. Наразі постраждалу шпиталізували до лікарні та прооперовали – вона перебуває у реанімації.