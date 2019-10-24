У Запоріжжі напали з ножем на ромську активістку

У Запоріжжі невідомий здійснив напад на голову Запорізького ромського центру «Лачо Дром» Анжеліку Бєлову, повідомив голова «Асоціації національних меншин Запорізької області» Науфаль Хамдані Радіо Свобода.

Нападник наніс активістці ножові поранення у груди та втік з місця події. Наразі постраждалу шпиталізували до лікарні та прооперовали – вона перебуває у реанімації.

За його даними Науфаля Хамдані, нападник переслідував активістку та здійснив напад у під’їзду будинку, де та мешкає.

«Анжеліка ходила з покупками, і він за неї слідкував, ходив за нею у супермаркеті, потім ходив за нею. Зайшов за нею у під’їзд, і у під’їзді все це трапилося. Ми можемо говорити про три варіанти. Або це напад за діяльність її та її чоловіка, бо вони два активісти: чоловік очолює організацію «Антикорупційний рух Запоріжжя», а вона ромка, займається ромськими питаннями», – розповів Радіо Свобода громадський діяч.

За його словами, другий варіант – «другий варіант можна говорити про те, що це може бути якийсь психічнохворий, який слідкував за нею».

«Те, що він слідкував за нею, то це зрозуміло, що в нього була певна мета. Слава Богу, Анжеліка жива. Вона після операції в реанімації. З нею рідні, близькі, друзі. І сподіваємося, що правоохоронці знайдуть цю людину і покарають, бо такі випадків не маємо допустити у нашому хорошому толерантному місті», – сказав Хамдані.

За даними пресслужби Нацполіції регіону, зараз правоохоронці встановлюють особу нападника та здійснюють оперативно-розшукові заходи для його затримання.