У Дніпрі справу про побиття активістки Наталії Ешонкулової передали до суду

У Дніпрі кримінальне провадження щодо побиття активістки Наталії Ешонкулової передали до суду, повідомили у пресслужбі обласної поліції. За даними правоохоронців, судитимуть двох чоловіків – 28 та 36 років. За замах на вбивство їм загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

У коментарі Радіо Свобода Наталія Еншокулова розповіла, що на лаві підсудних опиниться один з безпосередніх нападників і причетний до злочину.

Інформацію про другого нападника поки не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.

Окрім того, як зазначила Еншокулова, розслідування щодо замовників злочинів виділили в окреме провадження, воно ще триває.

«Частина справи передана до суду, частина – на дорозслідуванні. Щодо замовників – виділено в окреме провадження, ще не було ні обшуків, ні допитів. Ті, кого затримали, поки мовчать. В одного з них троє адвокатів, у другого – один. Перше судове засідання призначили на 29 грудня», – сказала активістка.

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У липні 2021 року в Дніпрі побили активістку, організаторку мітингів підприємців Наталію Ешонкулову. Інцидент стався ввечері 15 липня, коли вона увійшла до тамбура своєї квартири. Побиття активістка пов’язує зі своєю громадською роботою, зокрема антирейдерською діяльністю. Тоді жінка була шпиталізована до лікарні, у неї був зламаний ніс, пошкоджені зуби, кілька глибоких порізів на обличчі, а також струс головного мозку.

Поліція кваліфікувала побиття як замах на вбивство – за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.