Сили РФ атакували мікроавтобус на Дніпропетровщині, є постраждалі – поліція

Сили РФ атакували рейсовий мікроавтобус на Дніпропетровщині, йдеться у повідомленні Національної поліції України.

«Годину тому російський FPV-дрон влучив по маршрутці, у якій їхали люди. Прицільний та цинічний удар по Російські загарбники вдарили по рейсовому мікроавтобусу на Дніпропетровщині», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зазначено, що станом на зараз відомо про сімох травмованих, серед них - 16-річний хлопець.

«Рятувальники та поліцейські евакуювали постраждалих з небезпечної зони та доправили до медичного закладу. За попередніми даними, двоє людей у важкому стані. Встановлюємо усі обставини цього чергового терористичного удару Росії», – заявили поліцейські.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа уточнив, що сили РФ завдали удару по рейсовому мікроавтобусу у Червоногригорівській громаді.

За його словами, серед сімох постраждалих двоє чоловіків госпіталізовані у важкому стані, автобус згорів вщент.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.