Удари РФ по Дніпру: кількість загиблих зросла до 9, постраждала 61 людина – Ганжа

У лікарні помер 24-річний чоловік, поранений під час вечірньої атаки сил РФ на Дніпро, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

«Протягом доби ворожі удари по місту обірвали 9 життів. Співчуття рідним загиблих. Постраждала 61 людина. 31 поранений досі в лікарні, у тому числі й троє дітей. Шестеро пацієнтів – «важкі». Стан решти медики оцінюють як середньої тяжкості», – уточнив голова ОВА.

Російські військові від ночі 25 квітня завдали кілька ударів по Дніпру. Раніше було відомо, що внаслідок цих ударів у місті вісім людей загинули і щонайменше 56 постраждали.

Для ліквідації наслідків масованої атаки уряд надасть Дніпру допомогу з державного бюджету, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко. «Зараз разом із міською владою підраховуємо масштаби руйнувань», – заявив голова ОВА Олександр Ганжа.

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості того, «щоб світ не мовчав про те, що відбувається, і щоб оця російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані... І важливо, щоб тиск на Росію за цю війну не припинявся жодного дня: не має бути жодних пауз у санкціях проти Росії за кожен із таких ударів».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



