У Дніпрі Брежнєва позбавили звання «Почесний громадянин міста»

У Дніпрі позбавили звання «Почесний громадянин міста» генерального секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу Леоніда Брежнєва. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради на сесії 20 грудня.

Дніпровський історик, доктор історичних наук Ігор Кочергін каже: рішення важливе, але несвоєчасне – це треба було зробити набагато раніше. За його словами, Леонід Брежнєв, хоч і є земляком, уродженцем міста Камʼянського на Дніпропетровщині, ніяких важливих проєктів саме для Дніпра не реалізував. Історик також наголошує, що саме за правління Брежнєва тривала політика русифікації та переслідування інакомислення.

«Він був активним учасником колективізації – спершу на території Свердловської області, потім – на Дніпропетровщині, це 1932-й рік. Тут він очолював хлібозаготівельні кампанії, наслідком яких був Голодомор. Він фактично причетний до Голодомору як один із дрібних виконавців. Другий момент – він фактично ухвалив рішення про введення військ у Чехословаччину 1968 року, а 1979-го – в Афганістан. Саме за його активної участі відбувалися арешти українських дисидентів, бо розгром дисидентського руху почався за Хрущова, а набрав такого розмаху саме за Брежнєва. 60-ті роки – арешти Параджанова, Чорновола, Стуса й багатьох інших. Він – один із тих, хто переслідував інакодумство. З ним повʼязують період «неосталінізму» в історії Радянського Союзу. Саме за нього починає відновлюватися «культ особи», тільки вже його самого», – сказав Радіо Свобода Ігор Кочергін.

Раніше, в липні 2023 року, у Камʼянському на Дніпропетровщині з центрального скверу на проспекті Свободи демонтували бюст Леоніда Брежнєва. За словами міського голови Андрія Білоусова, демонтаж здійснили коштом спонсорів. На місці, де стояв Брежнєв, пропонують згодом встановити пам’ятник на честь загиблих Героїв та Перемоги України. Бюст поставили біля музею просто неба, відтак його розглядають як експонат музею. 2017 року погруддя генсека-земляка Леоніда Брежнєва в Кам’янському було оголошене «музеєм просто неба». Громадські активісти були обурені цим.