У лабораторному центрі Дніпра переглянуть дані ПЛР-тестів, зроблені за час роботи звільненого керівника

У Дніпропетровському лабораторному центрі переглянуть дані щодо результатів тестувань на коронавірусну інфекцію, зроблених за звільненого з посади керівника Олександра Штепи. Про це повідомила у четвер міжвідомча комунікаційна група обласного штабу з протидії епідемії коронавірусу.

За оприлюдненими даними, у перші дні роботи нового керівника лабораторії Романа Чуба у базі даних лабораторії виявили «понад 250 людей із позитивними тестами, які не були зняті з обліку».

У штабі протидії коронавірусу підозрюють, що більша частина з цих людей «давно одужала, а решта, можливо, ніколи не хворіла» і їх не знімали з обліку «для створення штучного ажіотажу», який би дозволяв робити додаткові закупівлі для інфекційної лікарні. У центрі триває внутрішнє розслідування.

Штаб протидії коронавірусу обіцяє переглянути статистику тих, хто одужав, і прогнозує, що кількість тих, хто одужав, буде більша. Зараз таких людей в області 349.

Станом на ранок 4 червня на Дніпропетровщині на коронавірусну інфекцію загалом захворіло 957 людей, 21 людина померла.

Саном на вечір 4 червня область – серед тих, які МОЗ вважає не готовими послаблювати карантин.

Водночас в обласній раді підтвердили, що обласна спецкомісія з 5 червня дозволила послабити карантин. З п’ятниці мають право працювати заклади харчування, культури, залізничний транспорт тощо.

Раніше усунутий від роботи директор обласного лабораторного центру МОЗ у Дніпрі Олександр Штепа відкинув звинувачення в неточності тестів, які робила лабораторія. Він заявляв, що на персонал закладу тисне обласна влада через виявлення коронавірусу у 23-х посадовців облради та ОДА. В обласних органах влади це спростували.