Депутат міськради у Дніпрі заявив, що його побили комунальники

Депутат Дніпровської міської ради з депутатської групи «Прозорий Дніпро» Дмитро Хозін заявив про спробу недопуску на сесію й побиття представниками комунального підприємства «Муніципальна варта». За його словами, інцидент стався у середу перед початком сесії в будівлі міськради, де він планував вимагати від міської влади звіту, зокрема, щодо ремонту Центрального мосту.

Як розповів Радіо Свобода Дмитро Хозін, комунальники його перепинили і вилучили плакати, які він ніс у сесійну залу.

«Керівник «Муніципальної варти» дав вказівку мене не пропускати й відібрати плакати. Я ніс їх до зали як додаткові матеріали. Нічого такого там не було написано. «Борисе Філатов, звітуйте!» і все. Це не заборонений предмет, не ніж, не бомба. Забрали не зразу. Спершу повалили на підлогу й почали вибивати у мене плакати. Штовхали ногами й руками. Частина людей була з «Муніципальної варти», а частина – просто в чорному, і я не розумію хто вони. За законом, як депутат міськради я маю право безперешкодного допуску на сесію. Мова йде про перевищення службових повноважень працівниками мерії», – зазначив депутат.

Дмитро Хозін повідомив, що вже написав заяву до райвідділку поліції. Він також виклав відео інциденту на своїй сторінці у фейсбуці.

У мерії Дніпра Радіо Свобода відмовили в коментарях щодо інциденту, зазначивши, що «заява в поліції». Радіо Свобода готує інформаційний запит до міськради.

Коли Дмитро Хозін заявив про інцидент на сесії, міський голова Борис Філатов висловлював сумніви щодо правдивості його слів, зокрема, звинуватив його в неправдивості щодо побиття ногами. Мер порадив депутатові подати звернення до правоохоронних органів.