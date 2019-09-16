Прокуратура: 4 людей – у розшуку за підозрою в розтраті грошей під час ремонту мосту в Дніпрі

Трьох посадовців мерії Дніпра, підозрюваних у розтраті понад 29 мільйонів гривень бюджетних коштів під час ремонту Центрального мосту, а також посадовця, який здійснював технічний нагляд, оголосили в розшук «у зв’язку з переховуванням від слідства». Про це Радіо Свобода повідомила речниця обласної прокуратури Олександра Сараєва.

За її даними, цей розшук – по Україні.

Як поінформувала речниця, двом іншим підозрюваним в оборудках під час ремонту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю виходу під грошову заставу: засновник фірми-підрядника може внести заставу у 40 мільйонів гривень, начальник дільниці – 1 мільйон гривень.

Ще одному фігуранту, за словами представниці прокуратури, запобіжний захід не обирали, адже наразі він перебуває в медичному закладі.

Радіо Свобода звернулося із запитом до мерії Дніпра.

За даними облпрокуратури, 13 вересня у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом розкрадання бюджетних коштів на ремонті Центрального мосту в Дніпрі, оголосили про підозру семи посадовцям мерії та представникам підрядних організацій. Віцемера міста підозрюють у тому, що у змові із засновником підрядного підприємства та кількома посадовцями, вони внесли «завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, зокрема щодо класу бетону тротуарних блоків». Збитки бюджету оцінюють у 29,5 мільйона гривень.

У липні президент України Володимир Зеленський запропонував меру Дніпра Борису Філатову парі. Останній мав або відкрити відремонтований Центральний міст до Дня міста, або піти у відставку.

Центральний міст відкрили ще до 14 вересня, коли Дніпро святкує День міста. Президент України Володимир Зеленський заявив, що міст відкритий в обіцяні терміни, але він поки не отримав повного підтвердження його якості. І мер, і президент дійшли висновку, що парі триває.