Богдан розповів, про що казав Зеленському на вухо на відомому фото

Голова Офісу президента України Андрій Богдан в інтерв’ю українській службі BBC розповів, що на відомому фото він говорив президенту України Володимиру Зеленському на вухо про ідею запропонувати меру Дніпра Борису Філатову парі.

«Це поради, це ідеї, які виникають. Якщо це зараз не сказати, а сказати потім, то буде втрачено момент. Ця найпопулярніша фотографія з Дніпра, коли я щось шепочу на вухо президенту. Тоді виникла ідея: давай озвучимо парі – або ти до такого числа зробиш, або звільняйся. Якби я це сказав через годину в офісі, воно не було б так актуально. От зараз – якраз це був той момент», – сказав Богдан.

У липні Зеленський запропонував меру Дніпра Борису Філатову парі. Останній мав або відкрити відремонтований Центральний міст до Дня міста, або піти у відставку.

Центральний міст відкрили ще до 14 вересня, коли Дніпро святкує День міста. Президент України Володимир Зеленський заявив, що міст відкритий в обіцяні терміни, але він поки не отримав повного підтвердження його якості. І мер, і президент дійшли висновку, що парі триває.