«Молодий менеджер», «кіт у мішку»? Реакції на призначення нового голови ДніпроОДА

Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Дніпропетровської облдержадміністрації – харківсько-київського бізнесмена Олександра Бондаренка. Представлення відбулось у суботу просто в аеропорту, після приземлення Зеленського в Дніпрі. Громадські активісти й експерти зауважують: новий голова ОДА – «кіт у мішку», про нього є дуже мало офіційної інформації. Дехто пов’язує його з одним із впливових посадовців Дніпра з орбіти мільярдера Ігоря Коломойського. Чи буде новий голова облдержадміністрації самостійною й впливовою постаттю? Радіо Свобода зібрало думки дніпрян.

Десятки журналістів та активістів, спалахи телефонів любителів селфі. Представлення нового голови ОДА Дніпропетровщини чи не вперше відбулось просто неба, а не у залі владної будівлі. Володимир Зеленський спершу не хотів підходити до спеціально виставленого мікрофона, демонстрував готовність до живого спілкування з людьми. Врешті, підійшов.

До нового року дивимось, як впораються



Глава держави представив 33-річного бізнесмена Олександра Бондаренка як свій «подарунок» до Дня міста – «дуже молоду людину» і « молодого менеджера». Випробувальний термін для нього, так само як і для решти голів ОДА, триватиме до нового року, сказав Зеленський.

«Головна вимога до всіх голів обласних адміністрацій, не тільки в Дніпропетровській області, але по всій Україні, – у нас випробувальний термін: до нового року дивимось, як упораються, ніхто не вічний», – зазначив президент.

«Роботи дуже багато» – новий голова ОДА

Новоспечений керівник області, зі свого боку, пообіцяв працювати «ефективно і на результат».

Щоб дії та наші амбіції робили кращим життя мешканців області



Серед пріоритетів Олександр Бондаренко назвав аеропорт, дороги, інфраструктурні проекти та екологію.

«Роботи дуже багато і пріоритетів багато. Це й сучасний новий аеропорт, і дороги, інфраструктурні проекти, і покращення екологічного стану області. Головне – щоб дії та наші амбіції робили кращим життя мешканців області», – зауважив Олександр Бондаренко.

Що відомо офіційно?

Про Олександра Бондаренка у регіоні, який йому належить очолити, досі знали небагато. В основному, інформація з відкритих джерел.

У декларації, поданій 9 вересня новоспеченим посадовцем як кандидатом на посаду Дніпропетровської ОДА, йдеться про те, що він зареєстрований у Харкові, фактично проживає в Києві, володіє двома квартирами – у Харкові та Києві, а також автомобілем Mazda 2016 року.

Він є засновником чотирьох ТОВ у Києві та Харкові (оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, оптова торгівля хімічними продуктами, консультування з питань інформатизації, консультування з питань комерційної діяльності й керування). Він також є членом двох громадських організацій – Асоціації випускників Києво-Могилянської академії та МГО Асоціація – «ІСТ ВЕСТ БІЗНЕС».

У декларації зазначено, що дружина Бондаренка Регіна має громадянство Росії.

«Перші враження – позитивні»

Перше враження від нового голови ОДА – позитивні, зазначає громадський активіст, голова ГО «Майдан-Січеслав-Дніпро» Віктор Романенко опісля представлення в аеропорту.

Очікування – перш за все збільшення фінансування у справі ремонту та збереження доріг



«Інформації щодо нового голови ОДА майже немає. Цифри у декларації – більш-менш скромні. Мені сподобався його виступ. Усі сподівались, що одразу буде шабля рубати «голови», будуть якісь радикальні речі, але він спокійно виступив, сказав, що готовий працювати для області. Амбіційний, у нього є певні плани. Очікування – перш за все збільшення фінансування у справі ремонту та збереження доріг, адже наша область цього року отримала на це 1,4 мільярда гривень. Наступного року треба більше. Розраховуємо, що ми донесемо цю думку до нового голови. Чекаємо», – сказав у коментарі Радіо Свобода Віктор Романенко.

З ким пов’язаний, до кого близький? – неофіційно

Громадський активіст, керівник ГО «Громадський контроль» Артем Романюков припускає, що новий очільник ОДА був рекомендований президентові одним із високопосадовців обласної ради.

Можна лише припустити, що Бондаренко рекомендований президентові Святославом Олійником



«Дуже мало чого відомо про нового очільника ОДА, окрім публічних фактів про його бізнес, російське громадянство дружини та інше. Можна лише припустити, що Бондаренко, скоріш за все, рекомендований президентові Святославом Олійником. Це перший заступник голови Дніпропетровської облради. За даними нашого аналізу, майже всі мажоритарники від нашого регіону тісно пов’язані з Олійником, тому таке припущення має право на життя. Мені б хотілося, щоб разом нарешті гонитва за піаром навколо аеропорту перетворилася на конкретну роботу. Це моє, мабуть, основне очікування. А ще хотілося б, щоб новий голова ОДА став свідком ліквідації ОДА в межах продовження процесу децентралізації», – сказав Радіо Свобода Артем Романюков.

Екс-народний депутат України з Дніпра Андрій Денисенко каже: призначення Бондаренка – це результат компромісу.

Чи перетвориться новий голова облдержадміністрації на самостійну і впливову постать – питання відкрите



«Призначення головою ДніпроОДА маловідомого бізнесмена із Харкова є наслідком несприйняття кандидатури фаворита на цю посаду Святослава Олійника з боку очільника Офісу президента України Андрія Богдана. Між обидвома цими людьми Ігоря Коломойського є давня людська й професійна конкуренція. Конфліктну ситуацію знято шляхом компромісу – призначено не Олійника, але близьку до нього людину, яка жодним чином з ним не асоціюється. Останній же лише посилить свій вплив на терені області, залишаючись її реальним тіньовим управителем. Чи перетвориться в перспективі новий голова облдержадміністрації на самостійну і впливову постать – питання відкрите, оскільки в Зе-команді всіх, окрім першого номеру та його партнерів, прийнято за належне вважати ніким», – висловив свою думку в коментарі Радіо Свобода Андрій Денисенко.

«Кандидатуру в регіоні підібрати не змогли»

Дніпровський політолог Віктор Пащенко вважає призначення молодого бізнесмена з Харкова досить несподіваним для місцевих еліт, оскільки ще донедавна називались зовсім інші кандидатури. Жоден інший голова ОДА не був настільки невідомою персоналією в регіоні, каже він.

Новопризначеному голові ОДА буде складно – немає на кого обіпертися в облраді



«З одного боку, в Зеленського та його команди, є сталі підходи – ставиться вимога, щоб були нові обличчя, незаплямовані, щоб не було компрометуючої співпраці в минулому, але, з іншого боку, – хотілось би, щоб відбір персоналій для таких посад був більш відкритим. Ми не розуміємо, чому саме ця людина. Інформації мало. Знаємо,що він бізнесмен, олігархом не можна назвати, бізнесмен середньої руки. «Кіт у мішку». Незрозуміло, що це буде значити для регіону, чи є в нього якісь контакти на місцевому рівні, як вибудовуватиме співпрацю з облрадою? Призначення, яке ставить багато питань. Жоден інший губернатор (голова ОДА – ред.), напевне, не був настільки невідомим. Іще один момент – це черговий голова ОДА, який не пов’язаний з регіоном. Президент – із нашого регіону, але на посаду голови ОДА кандидатуру в регіоні підібрати не змогли. Новопризначеному голові ОДА буде складно – немає на кого обіпертися в облраді, незрозуміло, на кого робитиме ставку при відборі кадрів для ОДА. Плюс місцеві вибори, які на нас чекають», – сказав у коментарі Радіо Свобода Віктор Пащенко.

Дружина – громадянка Росії: явище «небажане»?

Те, що дружина Бондаренка, судячи з його декларації, є громадянкою Росії, за словами політолога, свідчить про те, що призначення відбулось несподівано навіть для новоспеченого чиновника.

«Багато вже чиновників високого рангу, у яких дружини росіянки. Це означає, що призначення відбувались несподівано і для самих чиновників. Якби мали більше часу, то вони б змінили громадянство. Звісно, що це небажане явище. Через громадянство дружини може виникати велика кількість запитань у громадян. З іншого боку, це може бути використано задля тиску на посадовців», – додав Віктор Пащенко.

«​Випробування»​ і призначення на тлі скандалу

З аеропорту до наступної точки візиту – мосту через Дніпро – президент разом із новоспеченим керівником ОДА поїхали на гібридному тролейбусі з написом «Випробування». Чи символічно це, покаже час.

Візит президента Зеленського до Дніпра й представлення нового керівника області відбулись на тлі скандалу з ремонтом Центрального мосту через річку в місті. У п’ятницю прокуратура області заявила, що підозрює посадовців мерії, серед яких і заступник та «права рука» мера Бориса Філатова, а також підрядників у розкраданні щонайменше 29,5 мільйона гривень бюджетних коштів на ремонті переправи.

Тиждень тому в Дніпрі достроково відкрили головний міст через річку – Центральний. Достроково – це на кілька днів раніше того терміну, за який побився об заклад мер міста Борис Філатов із президентом Володимиром Зеленським. На кону було крісло мера. Тепер, після капремонту, міст став безпечним, запевняє влада й підрядники. Ремонт був неякісним, стверджують, у свою чергу, експерти й громадські активісти.

У суботу Володимир Зеленський заявив, що міст відкритий в обіцяні терміни, але він поки не отримав повного підтвердження його якості. Отже, парі триває, сказали мер і президент.

До 27 червня 2019 року головою Дніпропетровської облдержадміністрації був Валентин Резніченко. Він обіймав цю посаду понад чотири роки. Після звільнення Резніченка тимчасово в.о. голови ОДА був його заступник Дмитро Батура.