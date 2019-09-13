У Дніпрі оголосили про підозру 7 посадовцям та підрядникам через розкрадання бюджетних коштів на ремонті мосту

У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом розкрадання бюджетних коштів на ремонті Центрального мосту в Дніпрі, оголосили про підозру семи посадовцям мерії та представникам підрядних організацій. Про це 13 вересня на брифінгу повідомив начальник відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції прокуратури області Ігор Голубинський.

Він підтвердив, що серед тих, кому повідомлено про підозру, – заступник міського голови Михайло Лисенко. Повідомлення йому зробили заочно.

Ігор Голубинський сказав, що у п’ятницю правоохоронці провели 20 обшуків за місцем мешкання підозрюваних. За його словами, віце-мера підозрюють у тому, що у змові з засновником підрядного підприємства та кількома посадовцями, вніс «завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, зокрема щодо класу бетону тротуарних блоків». Як повідомив Голубинський, збитки бюджету оцінюють в 29,5 мільйона гривень.

Окрім того, посадовців та підрядників підозрюють у завищенні вартості робіт та матеріалів у кошторисі ремонту, зокрема «встановили факти невідповідності металевих конструкцій заявленим у документації», сказав представник прокуратури. Правоохоронці перевіряють ще низку можливих зловживань під час ремонту мосту.

Заступник начальника управління захисту економіки обласної поліції Володимир Лавренчук на брифінгу оприлюднив аудіозаписи телефонних розмов посадовців та підрядників, які, як заявляють правоохоронці, доводять факт змови та зловживань.

У прокуратурі кажуть, що наполягатимуть на обранні запобіжного заходу фігурантам у вигляді тримання під вартою.

Капремонт мосту тривав майже три роки, за цей час змінився підрядник робіт. Суми кошторису, який називали в мерії, також змінювались, зокрема, називалась цифра в 400 мільйонів гривень. За даними громадських активістів, які вивчали документацію, ремонт переправи обійшовся місту в понад 700 мільйонів гривень.

12 серпня прокуратура області заявила, що перевіряє ймовірне привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту мосту в Дніпрі. Провадження відкрили за фактом «можливого привласнення бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту в Дніпрі (стаття 191 Кримінального кодексу України)».У мерії цю заяву тоді не коментували.

Центральний (Новий) міст через Дніпро в Дніпрі збудований 1966 року. Це був його перший капремонт.