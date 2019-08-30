У Запоріжжі відкрили пам’ятник до 15-річчя недобудованих мостів через Дніпро

У Запоріжжі 30 серпня на недобудованих мостах через Дніпро відбулася акція, присвячена 15-річчю початку зведення мостових переходів. Як передає кореспондент Радіо Свобода, активісти встановили на лівобережній частині недобудови пам’ятний знак з датою закладки мостів та інформацією про їх зведення і зверненням до чинної влади з вимогою завершити будівництво.

Під час акції її учасники також розвісили на недобудовах банер з написом «Місту міст» та розмістили на перилах незавершеного мосту «галерею мостової ганьби» з портретів українських політиків, які давали обіцянки завершити зведення мостів через Дніпро у Запоріжжі.

«Сьогодні 15 років, як обіцяли, і зараз обіцяють нам добудувати мости через річко Дніпро в місті Запоріжжя. Всі ми знаємо, яка у нас транспортна ситуація в місті погана... Дуже багато заторів – люди з віддалених районів не можуть потрапити в центр міста. І на фоні цього ми бачимо вже 15 років недобудови. Ми виросли, ми були дітьми, коли починали будувати цей міст. І бачимо, що обіцянки залишаються обіцянкам, поки що», – розповів організатор акції Максим Зайченко.

Це не перша спроба запорожців привернути увагу влади до проблеми недобудованих мостів в місті. 11 листопада 2018 року на острові Хортиця на естакаді недобудованого мосту через Дніпро, що веде з Хортиці на лівий берег Дніпра, відбулася акція за нові мости в місті. Захід пройшов у вигляді музичного флешмобу, під час якого декілька сотень запорожців заспівали пісню «Вставай» гурту «Океан Ельзи».

Зведення нового мостового переходу через Дніпро у Запоріжжі триває з 2004 року. Воно неодноразово припинялись через проблеми з фінансуванням. Востаннє будівельні роботи поновлювались у 2016 році, коли було досягнуто згоди про спільне фінансування робіт із державного та місцевого бюджетів. Того ж року прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв щорічно надавати півмільярда гривень із держбюджету на зведення мостів у Запоріжжі. Але з кінця 2017 року практично всі роботи на будівництві мостів були припинені, відповідно до припису Державної архітектурно-будівельної інспекції України, через невідповідності в проектних документах. Наразі ця документація проходить необхідні експертизи і погодження.

На території Запорізької області існує лише два мостові переходи через Дніпро, які розташовані в міській зоні Запоріжжя – дамба ДніпроГЕСу та мости Преображенського, що йдуть через Хортицю. Найближчі до них мости розташовані в сусідньому обласному центрі Дніпрі.