У Запоріжжі відбулася акція за нові мости через Дніпро

У Запоріжжі, на острові Хортиця на естакаді недобудованого мосту через Дніпро, що веде з Хортиці на лівий берег Дніпра, відбулася акція за нові мости в місті. Захід пройшов у вигляді музичного флешмобу, під час якого декілька сотень запорожців заспівали пісню «Океану Ельзи». До акції долучились як професійні музиканти, так і пересічні городяни.

За словами організатора заходу, таким чином вони разом з учасниками флешмобу намагаються привернути громадськості та влади в Україні до багаторічної проблеми транспортного сполучення через Дніпро, що існує в Запоріжжі.

«Починалось усе дуже просто. Ми робимо музичний проект тут у Запоріжжі. Я подумав якось, що було б чудово, дивлячись на приклад інших міст, зібрати в одному місці у Запоріжжі, припустімо, 100 гітаристів і зіграти якусь класну мелодію. І думаю: яке ж місце, де ж зібратися? А потім дивлюсь – чому не зробити два в одному: зібратися в одному місці, зіграти якусь прикольну мелодію великим ансамблем і привернути до цього місця максимум уваги. Я подумав, що найліпше підходить саме це місце, цей недобуд, що вже 14 років нависає і дає надію мешканцям Хортицького району (район Запоріжжя, розташований на правому березі Дніпра; основна ж частина міста – на лівому березі – ред.). Я намагався знайти хоча б одну відповідну відому ритмічну пісню про мости, але її нема. І ми обрали, що саме ця пісня ритмічна, і «Більшого вимагай» Вакарчука підходить сюди якнайкраще», – розповів організатор акції на недобудованих мостах Василь Бушаров.

Зведення нового мостового переходу через Дніпро в Запоріжжі триває з 2004 року. Воно неодноразово припинялись через проблеми з фінансуванням. Востаннє будівельні роботи було поновлено у 2016 році, коли було досягнуто домовленості про спільне фінансування робіт із державного та місцевого бюджетів. Того ж року прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв щорічно надавати півмільярда гривень із держбюджету на зведення мостів у Запоріжжі. Але з кінця 2017 року практично всі роботи на будівництві мостів були припинені, відповідно до припису Державної архітектурно-будівельної інспекції України, через невідповідності в проектних документах. Наразі ця документація проходить необхідні експертизи і погодження.

На території Запорізької області існує лише два мостові переходи через Дніпро, які розташовані в міській зоні Запоріжжя – дамба ДніпроГЕСу та мости Преображенського, що йдуть через Хортицю. Найближчі до них мости розташовані в сусідньому обласному центрі Дніпрі.