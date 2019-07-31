Новим головою Черкаської ОДА став Ігор Шевченко

Новим головою Черкаської обласної державної адміністрації став Ігор Шевченко, повідомив Офіс президента України. Відповідний указ датований 30 липня.

Голова держави Володимир Зеленський 31 липня представив нового голову ОДА та закликав дати йому час розібратися в проблемах регіону.

«Дуже багато проблем. Всі одразу вирішити не зможемо... Будь ласка, дайте певний час розібратися. Ми всі наполягаємо на коротких термінах», – сказав Зеленський.

Згідно з електронною декларацією про доходи, Шевченко володіє ТОВ «Легкий експорт плюс», вартість якого оцінюється в майже 2,3 мільйона гривень, та «Hermes – Shevchenko Igor». У 2018 році підприємницька діяльність принесла йому майже 840 тисяч гривень до оподаткування. Ще 228 900 гривень Шевченко отримав від продажу автомобіля.

Крім того, посадовець задекларував 595 500 євро готівкових коштів.