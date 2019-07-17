Зеленський запропонував в.о. голови Миколаївської ОДА написати заяву про звільнення, той погодився

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Миколаївську область запропонував виконуючому обов’язки голови Миколаївської обласної державної адміністрації В’ячеславу Боню написати заяву про звільнення. Про це президент заявив під час ознайомлення з інфраструктурою та умовами функціонування Миколаївського міжнародного аеропорту 17 липня.

Один з журналістів сказав Боню, що він раніше заявляв про небажання працювати із Зеленським. На що голова ОДА зазначив: «Я сказав, що не планую».

Після цих слів президент запропонував Боню написати заяву про звільнення. «Немає питань», – відповів на це Бонь.

Посадовець додав, що якщо потрібна заява на звільнення за власним бажанням, то він сьогодні ж її напише.

На запитання, коли в області буде новий голова ОДА, Зеленський відповів, що у нього поки немає кандидатури.

«Ніхто не хоче йти сюди працювати. Допоможіть. Складіть мені шорт-лист з п’яти-семи осіб. Ми подивимося, вивчимо і, якщо підійде, призначимо протягом тижня», – заявив. Зеленський.

Під час візиту Зеленський також обговорював проблеми з функціонуванням та ремонтом Миколаївського аеропорту, повідомляє його прес-служба.