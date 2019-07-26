Зеленський пропонує Одещині обрати голову ОДА з п’яти кандидатів

Президент Володимир Зеленський оголосив «конкурс» на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації – серед кандидатів як кандидатура президента, так і представник одеських активістів. Про це у Facebook написав сам президент.

У своєму дописі Зеленський запропонував жителям Одещини висловлюватися з приводу п’ятьох кандидатів. Офіційні конкурси на посади голів ОДА були скасовані ще в листопаді 2017 року. Втім, на Львівщині саме таким чином після обговорення кандидатів на посаду голів ОДА у «Фейсбуці» на посаду було призначено Маркіяна Мальського.

Одещині Зеленський запропонував «львівську» модель 13 липня – під час візиту до південного міста.

Зеленський представив одеситам такі кандидатури:

підприємець Андрій Андрейчиков, якого Кабінет міністрів за поданням Володимира Зеленського раніше затверджував на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації. Втім, після протестів місцевих активістів Зеленський заявив, що не призначатиме Андрейчикова до проведення конкурсу.

активістка Тетяна Петракевич – слухачка Української школи політичних студій і волонтерка. В Одесі вона відома як захисниця Літнього театру від забудови. Зокрема Петракевич писала заяву в поліцію про незаконне будівництво на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва.

депутатка Одеської міської ради від партії «Самопоміч» Ольга Квасницька. Вона також балотувалася до Верховної Ради на останніх виборах, була другою у списку партії. Квасницька також приділяє неабияку увагу Літньому театру – зокрема через суд намагається скасувати правила благоустрою театру. На думку юристки і викладачки Національного університету «Одеська юридична академія», міська рада перевищила свої повноваження, затверджуючи благоустрій території парка-пам’ятки.

підприємець Максим Куций. Його президент представив як працівника банківського сектору, «власника і директора інвестиційної компанії».

депутат одеської міської ради Максим Болдін, колишній керівник юридичного управління міської ради. Його Зеленський називає головою Вищої ревізійної комісії адвокатури та керуючим партнером юридичної фірми. В Одесі Болдін відомий як адвокат колишнього міського голови Едуарда Гурвіца. В 2014 році кримінальна справа проти нього була закрита за терміном давнини – йому інкримінували службову халатність, якої він, за версією слідства, припустився в 2011 році. В 2018 році Болдін увійшов до складу конкурсних комісій Державного бюро розслідувань від громадської організації «Центр правового аналізу та дослідження політичних ризиків», а також очолив Раду громадського контролю при ДБР.

Раніше опитування стосовно голови Одеської обласної державної адміністрації проводив Інститут розвитку громадянського суспільства. Перше місце в опитуванні обійняв екс-керівник ОДА Максим Степанов; друге – Михайло Лев, екс-заступник Міхеїла Саакашвілі, коли той керував адміністрацією, та екс-керівник однієї з районних державних адміністрацій; третє – Ольга Квасницька; четверте – Міхеїл Саакашвілі; п’яте – одеський активіст і юрист Олександр Славський.

25 и 26 липня одеські ЗМІ писали про можливий візит президента Володимира Зеленського до Одеси, втім, поки ця інформація не підтвердилась.