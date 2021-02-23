У Дніпрі презентували унікальний міжнаціональний і міжрелігійний календар України

У Дніпрі презентували міжнаціональний і міжрелігійний календар України, розроблений Музеєм Голокосту та Центром вивчення Голокосту «Ткума». Про видання розповів директор музею Ігор Щупак, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, календар на 2021 рік показує українські національні та релігійні свята, а також свята мусульман та юдеїв України, головні пам’ятні дати, зокрема дати національних трагедій.

«Ми випустили цей календар, аби і в свята, і в трагічні дні ми розуміли біль кожного, бо чужого болю не буває», – сказав Щупак.

Як зазначив історик, потреба в розробці виникла серед іншого і через те, що Календар пам’ятних дат на сайті Верховної Ради неповний і з помилками.

«Прикро, але деякі пам’ятні дати там взагалі не згадані, зокрема забули про День пам’яті жертв голодоморів. Деякі дати написані неправильно: ми кажемо про геноцид кримськотатарського народу, а там – трагедія кримськотатарського народу. Трагедій багато, але геноциди – це найстрашніші злочини проти людства», – зазначив Щупак.

Друком вийшла паперова версія календаря, де всі значущі дати позначені кольорами. Відсканувавши QR-код, можна побачити детальні описи подій.